Пронин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорушкина (Пронина) Анна Александровна

Мать ребёнка: Пронина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адмиралова (Пронина) Арина Александровна

Мать ребёнка: Пронина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пронина) Марина Александровна

Мать ребёнка: Пронина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Иван

Мать ребёнка: Пронина Пелагея

Рождение ребёнка
17.08.1912

Дочь: Абдулхаева (Пронина) Василиса Александровна

Мать ребёнка: Пронина Пелагея

Смерть
Неизвестно

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