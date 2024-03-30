Евдокимов Дмитрий Григорьев
Место рожденияПильна
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий Евдокимов
Пильна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Оловянова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокимова Ефимия Фёдорова
Рождение ребёнка
06.03.1904 ст.
Дочь: Косолапова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокимова Ефимия Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Евдокимова Ефимия Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокимова Ефимия Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокимова Ефимия Фёдорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Семён Дмитриевич
Мать ребёнка: Евдокимова Ефимия Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно