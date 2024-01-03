Половинкина (Яковлева) Александра Александровна
Место рождениясело Покровско-Шереметьево
Дата рождения10.04.1910
Дата смерти23.06.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1932
Сын: Половинкин Борис Николаевич
Отец ребёнка: Половинкин Николай Павлович
Рождение ребёнка
02.02.1947
Сын: Половинкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Половинкин Николай Павлович
Смерть
23.06.1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно