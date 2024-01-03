Половинкина (Яковлева) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкина (Яковлева) Александра Александровна

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Место рождения

село Покровско-Шереметьево

Дата рождения

10.04.1910

Дата смерти

23.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1910

Отец: Яковлев Александр Никитич

Мать: Яковлева Праскева Ивлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинкин Николай Павлович

Рождение ребёнка
02.02.1932

Сын: Половинкин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Половинкин Николай Павлович

Знаменское, Сухановская волость, Подольский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1947

Сын: Половинкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Половинкин Николай Павлович

Смерть
23.06.1992
Знаменское, Сухановская волость, Подольский уезд
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Знаменское, Сухановская волость, Подольский уезд

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