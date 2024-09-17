Черняев Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1845
Дата смерти26.05.1886
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1845
Отец: Черняев Яков Иванович
Мать: Екатерина Кузьминична
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 89
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Дочь: (Черняева) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Черняева Александра Яковлевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 89
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Дочь: (Серова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Черняева Александра Яковлевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 152
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Дочь: (Черняева) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Черняева Александра Яковлевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 89
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Мать ребёнка: Черняева Александра Яковлевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 152
Рождение ребёнка
14.12.1878
Дочь: (Черняева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Черняева Александра Яковлевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 89 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 34
Рождение ребёнка
18.09.1880
Дочь: (Черняева) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Черняева Александра Яковлевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 89 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 32
Рождение ребёнка
14.04.1884
Мать ребёнка: Черняева Александра Яковлевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 20
Смерть
26.05.1886
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1886 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.161-214об. | 8