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Черняев Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1845

Дата смерти

26.05.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845

Отец: Черняев Яков Иванович

Мать: Екатерина Кузьминична

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 89
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черняева Александра Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Дочь: (Черняева) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Черняева Александра Яковлевна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 89
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Дочь: (Серова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Черняева Александра Яковлевна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 152
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Дочь: (Черняева) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Черняева Александра Яковлевна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 89
Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Сын: Чернеев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Черняева Александра Яковлевна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 152
Рождение ребёнка
14.12.1878

Дочь: (Черняева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Черняева Александра Яковлевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 89 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1878 год | 34
Рождение ребёнка
18.09.1880

Дочь: (Черняева) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Черняева Александра Яковлевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 89 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1880 год | 32
Рождение ребёнка
14.04.1884

Сын: Черняев Федор Иванович

Мать ребёнка: Черняева Александра Яковлевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.51-105об. | 20
Смерть
26.05.1886
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1886 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.161-214об. | 8

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