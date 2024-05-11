Луговкин Сергей Эдуардович 02.08.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Луговкин Сергей Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1978

Отец: не указан

Мать: Луговкина Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луговкин Всеволод Сергеевич

Мать ребёнка: Зорина Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
18.07.2008

Сын: Луговкин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Зорина Ольга Александровна

Рождение ребёнка
27.05.2010

Дочь: Луговкина Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: Зорина Ольга Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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