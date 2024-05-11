Луговкин Сергей Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1978
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луговкин Всеволод Сергеевич
Мать ребёнка: Зорина Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.2008
Сын: Луговкин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Зорина Ольга Александровна
Рождение ребёнка
27.05.2010
Дочь: Луговкина Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: Зорина Ольга Александровна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область