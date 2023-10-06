Лоскутова Параскева Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Параскева Космина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Павел Иаковлев Яковлевич

Рождение ребёнка
28.05.1910

Сын: Лоскутов Виссарион Павлович

Отец ребёнка: Лоскутов Павел Иаковлев Яковлевич

Рождение ребёнка
20.03.1913

Сын: Лоскутова Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Лоскутов Павел Иаковлев Яковлевич

Рождение ребёнка
10.04.1916

Дочь: Лоскутова Галина Павловна

Отец ребёнка: Лоскутов Павел Иаковлев Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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