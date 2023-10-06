Лоскутова Параскева Космина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1910
Сын: Лоскутов Виссарион Павлович
Отец ребёнка: Лоскутов Павел Иаковлев Яковлевич
Рождение ребёнка
20.03.1913
Отец ребёнка: Лоскутов Павел Иаковлев Яковлевич
Рождение ребёнка
10.04.1916
Дочь: Лоскутова Галина Павловна
Отец ребёнка: Лоскутов Павел Иаковлев Яковлевич
Смерть
Неизвестно