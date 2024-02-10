Зубкова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Сын: Зубков Александр Семёнович
Отец ребёнка: Зубков Семён Миронович
Рождение ребёнка
12.11.1916
Дочь: Зубкова Ульяна Семёновна
Отец ребёнка: Зубков Семён Миронович
Рождение ребёнка
19.01.1920
Дочь: Зубкова Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Зубков Семён Миронович
Рождение ребёнка
26.11.1927
Отец ребёнка: Зубков Семён Миронович
Смерть
Неизвестно