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Зубкова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Зубков Александр Семёнович

Отец ребёнка: Зубков Семён Миронович

Рождение ребёнка
12.11.1916

Дочь: Зубкова Ульяна Семёновна

Отец ребёнка: Зубков Семён Миронович

Рождение ребёнка
19.01.1920

Дочь: Зубкова Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Зубков Семён Миронович

Рождение ребёнка
26.11.1927

Сын: Зубков Николай Семёнович

Отец ребёнка: Зубков Семён Миронович

Смерть
Неизвестно
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