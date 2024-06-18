Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 04.08.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Антонович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Николай Антонович
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Антонович
Смерть
После 04.08.1864 ст.