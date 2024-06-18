Агафья Петровна Около 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агафья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 04.08.1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Антонович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ермил-Ермолай Николаевич

Отец ребёнка: Николай Антонович

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Антонович

Знаменка, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 04.08.1864 ст.

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