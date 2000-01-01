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Клюева Елена Юрьевна
Клюева Елена Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1981
Пол
Женский
Отец
Клюев Юрий
1952 г.р.
Мать
Клюева (Грибова) Татьяна Сергеевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец:
Клюев Юрий
Мать:
Клюева Татьяна Сергеевна
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