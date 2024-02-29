Пономарев Иван Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Иван Карпович

Пономарев Иван Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарев Карп Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Елена Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1882

Сын: Пономарев Иван Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Елена Ильинична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.