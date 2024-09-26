Беляй Матрона Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляй Матрона Николаевна

Беляй Матрона Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляй Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляй Митрофан

Отец ребёнка: Беляй Митрофан

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
09.08.1900

Дочь: (Беляй) Пелагея

Отец ребёнка: Беляй Митрофан

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
22.09.1916

Сын: Беляй Лука

Отец ребёнка: Беляй Митрофан

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.