Беляй Матрона Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляй Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляй Митрофан
Отец ребёнка: Беляй Митрофан
Рождение ребёнка
09.08.1900
Дочь: (Беляй) Пелагея
Отец ребёнка: Беляй Митрофан
Рождение ребёнка
22.09.1916
Сын: Беляй Лука
Отец ребёнка: Беляй Митрофан
Смерть
Неизвестно