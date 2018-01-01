Нечаев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нечаева Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нечаева Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крючкова Галина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно