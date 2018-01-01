Нечаев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаев Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Николай Иванович

Мать ребёнка: Нечаева Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечаева Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крючкова Галина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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