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Дикаревский Константин Николаевич

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Место рождения

Карасозеро, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1895

Дата смерти

28.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Дикаревский Николай Иакович

Мать: не указана

Карасозеро, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Около 1915

Жена: Дикаревская Анастасия Ивановна

Олонецкая губерния, Россия
Рождение ребёнка
06.04.1917

Сын: Дикаревский Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Дикаревская Анастасия Ивановна

Смерть
28.12.1937
Медвежьегорск, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
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