Дикаревский Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти28.12.1937
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Дикаревский Николай Иакович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1915
Олонецкая губерния, Россия
Рождение ребёнка
06.04.1917
Сын: Дикаревский Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Дикаревская Анастасия Ивановна
Смерть
28.12.1937
Медвежьегорск, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия