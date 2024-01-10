Meister (Meister) Marri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Meister (Meister) Marri

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1865

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1865

Отец: Meister Jaan

Мать: Meister Mina

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