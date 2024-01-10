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Meister (Meister) Marri
Meister (Meister) Marri
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.04.1865
Пол
Женский
Отец
Meister Jaan
1842 г.р.
Мать
Meister (Killo) Mina
1841 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1865
Отец:
Meister Jaan
Мать:
Meister Mina
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