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Калинина Вера Карповна

Место рождения

Хомяково

Дата рождения

1871

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Морозов Карп Семенов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Иван Федорович

Рождение ребёнка
01.06.1895 ст.

Дочь: Игнатьева (Калинина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1897 ст.

Дочь: (Калинина) Федосия Ивановна

Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1899 ст.

Дочь: (Калинина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович

Рождение ребёнка
18.02.1902

Дочь: Курилова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович

Рождение ребёнка
03.07.1904 ст.

Дочь: (Калинина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Калинин Василий Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович

Рождение ребёнка
11.08.1909 ст.

Дочь: (Калинина) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.09.1912 ст.

Сын: Калинин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович

Псарёво, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1916 ст.

Сын: Калинин Иван Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович

Смерть
1951

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