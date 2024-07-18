Калинина Вера Карповна
Место рожденияХомяково
Дата рождения1871
Дата смерти1951
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Морозов Карп Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1895 ст.
Дочь: Игнатьева (Калинина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович
Рождение ребёнка
21.05.1897 ст.
Дочь: (Калинина) Федосия Ивановна
Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович
Рождение ребёнка
01.09.1899 ст.
Дочь: (Калинина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович
Рождение ребёнка
18.02.1902
Дочь: Курилова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.07.1904 ст.
Дочь: (Калинина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович
Рождение ребёнка
11.08.1909 ст.
Дочь: (Калинина) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович
Рождение ребёнка
13.09.1912 ст.
Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович
Рождение ребёнка
22.02.1916 ст.
Отец ребёнка: Калинин Иван Федорович
Смерть
1951