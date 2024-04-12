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Филимонов Иосиф Никифорович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Никифор Тихонович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Филимонов Архип Иосифович

Мать ребёнка: Филимонова Ксения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Филимонов Кирилл Иосифович

Мать ребёнка: Филимонова Ксения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Филимонов Герасим Иосифович

Мать ребёнка: Филимонова Ксения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Филимонов Герасим Иосифович

Мать ребёнка: Филимонова Ксения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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