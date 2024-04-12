Филимонов Иосиф Никифорович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Никифор Тихонович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1787
Сын: Филимонов Архип Иосифович
Мать ребёнка: Филимонова Ксения
Рождение ребёнка
1791
Сын: Филимонов Кирилл Иосифович
Мать ребёнка: Филимонова Ксения
Рождение ребёнка
1800
Сын: Филимонов Герасим Иосифович
Мать ребёнка: Филимонова Ксения
Рождение ребёнка
1803
Сын: Филимонов Герасим Иосифович
Мать ребёнка: Филимонова Ксения
Смерть
Неизвестно