Суханова Раиса Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1909
Дата смерти21.04.1992
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1909
Рождение ребёнка
02.08.1930
Сын: Суханов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Суханов Александр Федорович
Рождение ребёнка
24.06.1932
Сын: Суханов Борис Александрович
Отец ребёнка: Суханов Александр Федорович
Рождение ребёнка
05.08.1935
Дочь: Костюхина Лидия Александровна
Отец ребёнка: Суханов Александр Федорович
Рождение ребёнка
22.10.1939
Сын: Суханов Александр Александрович
Отец ребёнка: Суханов Александр Федорович
Рождение ребёнка
05.06.1942
Сын: Суханов Павел Александрович
Отец ребёнка: Суханов Александр Федорович
Рождение ребёнка
19.08.1949
Сын: Суханов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Суханов Александр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова Надежда Алексадровна
Отец ребёнка: Суханов Александр Федорович
Смерть
21.04.1992