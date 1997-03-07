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Суханова Раиса Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1909

Дата смерти

21.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1909

Отец: Кузнецов Тимофей Григорьевич

Мать: Кузнецова Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
02.08.1930

Сын: Суханов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Суханов Александр Федорович

Рождение ребёнка
24.06.1932

Сын: Суханов Борис Александрович

Отец ребёнка: Суханов Александр Федорович

Рождение ребёнка
05.08.1935

Дочь: Костюхина Лидия Александровна

Отец ребёнка: Суханов Александр Федорович

Рождение ребёнка
22.10.1939

Сын: Суханов Александр Александрович

Отец ребёнка: Суханов Александр Федорович

Рождение ребёнка
05.06.1942

Сын: Суханов Павел Александрович

Отец ребёнка: Суханов Александр Федорович

Рождение ребёнка
19.08.1949

Сын: Суханов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Суханов Александр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханова Надежда Алексадровна

Отец ребёнка: Суханов Александр Федорович

Смерть
21.04.1992
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