Зыкова (Багрецова) Надежда Семеновна
Место рождения
Дата рождения12.09.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Зыков Иван Иванович
Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
29.12.1878
Дочь: Зыкова Меланья Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
26.06.1880
Сын: Зыков Пётр Иванович
Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Зыкова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Зыков Архип Иванович
Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич
Смерть
Неизвестно