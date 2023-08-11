Зыкова (Багрецова) Надежда Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Багрецова) Надежда Семеновна

Место рождения

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

12.09.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Зыков Иван Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
29.12.1878

Дочь: Зыкова Меланья Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
26.06.1880

Сын: Зыков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Зыков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Зыков Филипп Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Зыкова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Зыков Архип Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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