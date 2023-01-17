Потяркин Георгий (Егор) Иванович
Место рождения
Дата рождения04.01.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1885
Крещение
04.01.1885 ст.
восприемник Прокопий Фёдорович Спиров
Место жительства
1917
земледелие при брате
Образование
1917
читать умеет обучался в одноклассном училище Министерства Народного Просвещения ГААО Ф.6 Оп.18 Д.143 Л.202
Смерть
Неизвестно