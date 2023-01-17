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Потяркин Георгий (Егор) Иванович

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

04.01.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1885

Отец: Потяркин Иван (Иоан) Иоилевич

Мать: Потяркина Ольга Филипповна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
04.01.1885 ст.
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
восприемник Прокопий Фёдорович Спиров
Место жительства
1917
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
земледелие при брате
Образование
1917
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
читать умеет обучался в одноклассном училище Министерства Народного Просвещения ГААО Ф.6 Оп.18 Д.143 Л.202
Смерть
Неизвестно
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