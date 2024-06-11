(Павлова) Ирина Иванова
Место рожденияд. Кукушкино, с. Кочево, Чердынь, Пермь
Дата рождения16.04.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1883
Отец: Павлов Иоанн Васильев
Мать: Павлова Гликерия
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга николаевской церкви с. Кочево | 1911. Ф. 719, оп. 11, д. 459 | Ф 719, оп. 11, д. 397, 1883 г. зап. 34
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно