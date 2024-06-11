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(Павлова) Ирина Иванова

Место рождения

д. Кукушкино, с. Кочево, Чердынь, Пермь

Дата рождения

16.04.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1883

Отец: Павлов Иоанн Васильев

Мать: Павлова Гликерия

Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга николаевской церкви с. Кочево | 1911. Ф. 719, оп. 11, д. 459 | Ф 719, оп. 11, д. 397, 1883 г. зап. 34
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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