Лобанова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанова Мария Григорьевна

Лобанова Мария Григорьевна

Место рождения

Костома, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

28.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Костома, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Лобанов Сергей Евграфович

Отец ребёнка: Лобанов Евграф Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.01.1911

Сын: Лобанов Алексей Евграфович

Отец ребёнка: Лобанов Евграф Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.05.1912

Дочь: Люсина Александра Евграфовна

Отец ребёнка: Лобанов Евграф Тимофеевич

Михеево, Буйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Евграф Тимофеевич

Смерть
28.05.1960
Михеево, Буйский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close