Лобанова Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти28.05.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
1903
Сын: Лобанов Сергей Евграфович
Отец ребёнка: Лобанов Евграф Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.01.1911
Сын: Лобанов Алексей Евграфович
Отец ребёнка: Лобанов Евграф Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.05.1912
Дочь: Люсина Александра Евграфовна
Отец ребёнка: Лобанов Евграф Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.1960