Ларичев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
15.09.1941
Призыв в ряды Красной Армии во время ВОВ Фрунзенским РВК, Московской области. Воевал в составе 68 механизированной бригады в должности командира огневого взвода. Легкое ранение 08.12.1943 г. Награ... Показать все
Военная служба
09.05.1945
Демобилизация в звании гвардии старший лейтенант.
Смерть
Неизвестно