Ларичев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларичев Николай Николаевич

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Место рождения

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд

Дата рождения

08.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Военная служба
15.09.1941
Призыв в ряды Красной Армии во время ВОВ Фрунзенским РВК, Московской области. Воевал в составе 68 механизированной бригады в должности командира огневого взвода. Легкое ранение 08.12.1943 г. Награ... Показать все
Военная служба
09.05.1945
Демобилизация в звании гвардии старший лейтенант.
Смерть
Неизвестно
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