Арцыбашев Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрцыбашев Михаил Петрович

Арцыбашев Михаил Петрович

avatar

Место рождения

Доброславовка, Ахтырский р-н, Сумская обл., Украина

Дата рождения

05.11.1878

Дата смерти

03.03.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Доброславовка, Ахтырский р-н, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1897 по 1898
Харьков, Украина
Место жительства
С 1898 по 1923
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.03.1927
Варшава, Польша
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close