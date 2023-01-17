Арцыбашев Михаил Петрович
Место рожденияДоброславовка, Ахтырский р-н, Сумская обл., Украина
Дата рождения05.11.1878
Дата смерти03.03.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.11.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Доброславовка, Ахтырский р-н, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1897 по 1898
Харьков, Украина
Место жительства
С 1898 по 1923
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.03.1927
Варшава, Польша