Кочина (Ермакова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочина (Ермакова) Екатерина

Место рождения

СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка

Дата рождения

07.03.1929

Дата смерти

13.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1929

Отец: Ермаков Яков

Мать: Ермакова Марфа

СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Бракосочетание
11.12.1955

Муж: Кочин Виктор Сергеевич

СССР, Сахалинская область, г. Оха
Рождение ребёнка
04.05.1956

Сын: Кочин Сергей

Отец ребёнка: Кочин Виктор Сергеевич

СССР
Рождение ребёнка
18.06.1960

Сын: Кочин Андрей Викторович

Отец ребёнка: Кочин Виктор Сергеевич

СССР
Смерть
13.12.2020
Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха
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