Кочина (Ермакова) Екатерина
Место рожденияСССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Дата рождения07.03.1929
Дата смерти13.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1929
Отец: Ермаков Яков
Мать: Ермакова Марфа
СССР, Курская область, Медвенский район, д. Шумовка
Бракосочетание
11.12.1955
СССР, Сахалинская область, г. Оха
Рождение ребёнка
04.05.1956
Сын: Кочин Сергей
Отец ребёнка: Кочин Виктор Сергеевич
СССР
Рождение ребёнка
18.06.1960
Отец ребёнка: Кочин Виктор Сергеевич
СССР
Смерть
13.12.2020
Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха