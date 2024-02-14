Богданова Хабиба Нурула Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Хабиба Нурула Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Гилязитдин Гильметдинович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Галеева (Богданова) Зайтуна

Отец ребёнка: Богданов Гилязитдин Гильметдинович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Гилязитдин Гильметдинович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Гилязитдин Гильметдинович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Гилязитдин Гильметдинович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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