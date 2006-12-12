Зайцев Николай Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1936
Дата смерти12.12.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1936
Отец: Макаров Леонтий
Мать: Зайцева Елена Максимовна
Рождение ребёнка
09.08.1960
Дочь: Селезнёва Зайцева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Зайцева Погонялова Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
17.08.1971
Дочь: Шубина Зайцева Вера Николаевна
Мать ребёнка: Зайцева Погонялова Зинаида Алексеевна
Смерть
12.12.2006