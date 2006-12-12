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Зайцев Николай Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1936

Дата смерти

12.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1936

Отец: Макаров Леонтий

Мать: Зайцева Елена Максимовна

Рождение ребёнка
09.08.1960

Дочь: Селезнёва Зайцева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Зайцева Погонялова Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
17.08.1971

Дочь: Шубина Зайцева Вера Николаевна

Мать ребёнка: Зайцева Погонялова Зинаида Алексеевна

Смерть
12.12.2006
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