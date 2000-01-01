Литвинова (Рожкова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Рожков Петр
Мать: Рожкова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селищева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Литвинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Литвинов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Литвинов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно