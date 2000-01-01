Литвинова (Рожкова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Рожкова) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Рожков Петр

Мать: Рожкова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селищева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Литвинов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Литвинов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Литвинов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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