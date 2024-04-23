Минин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Витя
Мать ребёнка: (Краснова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Минина) Шура
Мать ребёнка: (Краснова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Минина) Клавдия
Мать ребёнка: (Краснова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Краснова) Анна
Рождение ребёнка
31.12.1922
Дочь: (Минина) Зоя
Мать ребёнка: (Краснова) Анна
Смерть
Неизвестно