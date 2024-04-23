Минин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Краснова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Витя

Мать ребёнка: (Краснова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Минина) Шура

Мать ребёнка: (Краснова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Краснова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Краснова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Минина) Клавдия

Мать ребёнка: (Краснова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Краснова) Анна

Рождение ребёнка
31.12.1922

Дочь: (Минина) Зоя

Мать ребёнка: (Краснова) Анна

Смерть
Неизвестно

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