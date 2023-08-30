Третьякова (Мамонтова) Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Мамонтова) Людмила Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1958

Отец: Мамонтов Анатолий Павлович

Мать: Мамонтова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1981

Сын: Мамонтов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Рождение ребёнка
01.08.1988

Дочь: Третьякова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Третьяков Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
17.04.2001

Сын: Третьяков Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Третьяков Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяков Владимир Николаевич

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