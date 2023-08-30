Третьякова (Мамонтова) Людмила Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1958
Рождение ребёнка
23.02.1981
Сын: Мамонтов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей
Рождение ребёнка
01.08.1988
Дочь: Третьякова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Третьяков Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
17.04.2001
Сын: Третьяков Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Третьяков Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Третьяков Владимир Николаевич