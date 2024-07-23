Хомутова Марфа Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти16.10.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
дата вычислена
Смерть
16.10.1890 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
вдова-крестьянка. от старости. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z9-Z6RG?i=133&wc=QGL5-Q1F%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588884808&cc=1931806