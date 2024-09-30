Тиелинен (Уямся) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиелинен (Уямся) Мария Ивановна

Тиелинен (Уямся) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1890

Сын: Тиелинен Павел Иванович

Отец ребёнка: не указан

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1896

Дочь: (Тиелинен) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1898

Сын: Тиелинен Адам Иванович

Отец ребёнка: не указан

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.05.1904

Дочь: (Тиелинен) Анна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1907

Сын: Тиелинен Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1909

Дочь: (Тиелинен) Ева Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Высоцкое Чухонское, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.