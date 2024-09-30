Тиелинен (Уямся) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1890
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.08.1896
Дочь: (Тиелинен) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.09.1898
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.05.1904
Дочь: (Тиелинен) Анна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.06.1907
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.09.1909
Дочь: (Тиелинен) Ева Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно