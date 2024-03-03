Мыскова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыскова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мысков Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Мысков Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мысков Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Мысков Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергушкина Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Мысков Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мысков Афанасий

Смерть
Неизвестно
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