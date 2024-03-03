Мыскова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мысков Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Мысков Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мысков Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Мысков Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергушкина Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Мысков Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мысков Афанасий
Смерть
Неизвестно