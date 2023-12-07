Марченко Виталий Леонтиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1978
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1978
Отец: Марченко Леонтий Лотович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.11.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности