Марченко Виталий Леонтиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Виталий Леонтиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1978

Отец: Марченко Леонтий Лотович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.11.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.01.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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