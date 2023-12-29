Нетяго (Прудяк) Степанида Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетяго (Прудяк) Степанида Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прудяк Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нетяго) Галька Максимовна

Отец ребёнка: Нетяго Максим Кондратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нетяго) Федора Максимовна

Отец ребёнка: Нетяго Максим Кондратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калиш (Нетяго) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Нетяго Максим Кондратович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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