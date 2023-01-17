Гурова Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова Анна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Гуров Николай Иванович

Отец ребёнка: Гуров Иван

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Гуров Иван

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Щелкунова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Гуров Иван

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Мельникова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Гуров Иван

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Гуров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Гуров Иван

Пушкино, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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