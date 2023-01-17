Гурова Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Гуров Иван
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Гуров Иван
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Щелкунова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Гуров Иван
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Мельникова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Гуров Иван
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Гуров Иван
Пушкино, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно