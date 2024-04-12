Миндубаева (Минуллина) Масхуда Шарафуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндубаева (Минуллина) Масхуда Шарафуловна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

21.01.1931

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1931

Отец: Шарафулла

Мать: Минуллина Фатыма ?

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.1959

Дочь: Минабутдинова Фарида Масгутовна

Отец ребёнка: Миндубаев Масгут Каримович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миндубаева Диляра Масгутовна

Отец ребёнка: Миндубаев Масгут Каримович

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