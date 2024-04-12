Миндубаева (Минуллина) Масхуда Шарафуловна
Место рождения
Дата рождения21.01.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1931
Отец: Шарафулла
Мать: Минуллина Фатыма ?
Рождение ребёнка
25.03.1959
Дочь: Минабутдинова Фарида Масгутовна
Отец ребёнка: Миндубаев Масгут Каримович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миндубаева Диляра Масгутовна
Отец ребёнка: Миндубаев Масгут Каримович