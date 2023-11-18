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Толстых Петр Васильевич

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Место рождения

пос. Курский, Таласкуль Баганский район

Дата рождения

08.04.1925

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1925

Отец: Толстых Василий Павлович

Мать: Толстых Анна Алексеевна

пос. Курский, Таласкуль Баганский район
Военная служба
С 04.08.1942 по ?.02.1947
призыв 04,08,1942. С января 1944 года по май 1945 года воевал в составе 324 стрелкового полка 77 стрелковой дивизии. Журнал боевых действий 324 сп 77 сд 01.04.1945 - 30.04.1945 Журнал боевых действий ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1948

Дочь: Толстых Любовь Петровна

Мать ребёнка: Толстых Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
05.09.1950

Дочь: Малиновская Валентина Петровна

Мать ребёнка: Толстых Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Толстых Владимир Петрович

Мать ребёнка: Толстых Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1955

Сын: Толстых Николай Петрович

Мать ребёнка: Толстых Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
28.09.1957

Сын: Толстых Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Толстых Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
30.05.1960

Сын: Толстых Петр Петрович

Мать ребёнка: Толстых Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстых Екатерина Григорьевна

Смерть
2001
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