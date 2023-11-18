Толстых Петр Васильевич
Место рожденияпос. Курский, Таласкуль Баганский район
Дата рождения08.04.1925
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.04.1925
Отец: Толстых Василий Павлович
Мать: Толстых Анна Алексеевна
пос. Курский, Таласкуль Баганский район
Военная служба
С 04.08.1942 по ?.02.1947
призыв 04,08,1942. С января 1944 года по май 1945 года воевал в составе 324 стрелкового полка 77 стрелковой дивизии. Журнал боевых действий 324 сп 77 сд 01.04.1945 - 30.04.1945 Журнал боевых действий ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1948
Дочь: Толстых Любовь Петровна
Мать ребёнка: Толстых Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
05.09.1950
Дочь: Малиновская Валентина Петровна
Мать ребёнка: Толстых Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
01.01.1953
Сын: Толстых Владимир Петрович
Мать ребёнка: Толстых Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
01.01.1955
Мать ребёнка: Толстых Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
28.09.1957
Сын: Толстых Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Толстых Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
30.05.1960
Мать ребёнка: Толстых Екатерина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001