Ксения Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аггей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ильич
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
1764
Муж: не указан
Бракосочетание
1764
Муж: Андрей Ильич
Рождение ребёнка
24.02.1778
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ильич
Рождение ребёнка
21.02.1780
Сын: Илларион Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ильич
Рождение ребёнка
04.05.1783
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Ильич
Рождение ребёнка
15.06.1786
Сын: Павел Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ильич