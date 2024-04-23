Ксения Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аггей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
1764

Муж: не указан

Бракосочетание
1764

Муж: Андрей Ильич

Рождение ребёнка
24.02.1778

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.02.1780

Сын: Илларион Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1783

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.06.1786

Сын: Павел Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ильич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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