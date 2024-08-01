Преснецова (Волгина) Ефимия
Место рожденияд. Липинская
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Волгин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1805
Муж: Бельтюков Моисей
Бракосочетание
09.11.1808
Муж: Преснецов Фома
Рождение ребёнка
22.02.1821
Дочь: Вологжанина (Преснецова) Евдокия
Отец ребёнка: Преснецов Фома
Смерть
Неизвестно