Преснецова (Волгина) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснецова (Волгина) Ефимия

Место рождения

д. Липинская

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.
Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Волгин Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1805

Муж: Бельтюков Моисей

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
09.11.1808

Муж: Преснецов Фома

Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.02.1821

Дочь: Вологжанина (Преснецова) Евдокия

Отец ребёнка: Преснецов Фома

Смерть
Неизвестно

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