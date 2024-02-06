Козлова (Захарова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Захарова) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1980

Отец: Захаров Иван Михайлович

Мать: Захарова Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
06.02.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Александр Валерьевич

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.08.2013

Сын: Козлов Константин Александрович

Отец ребёнка: Козлов Александр Валерьевич

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