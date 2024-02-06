Козлова (Захарова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1980
Рождение ребёнка
06.02.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Александр Валерьевич
Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.08.2013
Сын: Козлов Константин Александрович
Отец ребёнка: Козлов Александр Валерьевич