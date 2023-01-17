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Гондуров Иван Семёнович

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Место рождения

Навашино, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

07.08.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1913

Отец: Гондуров Семён

Мать: не указана

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Гондуров Александр Иванович

Мать ребёнка: Горшкова Елизавета Ивановна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.09.1944

Сын: Гондуров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Горшкова Елизавета Ивановна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.07.1950

Сын: Гондуров Николай Иванович

Мать ребёнка: Горшкова Елизавета Ивановна

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.04.1953

Сын: Гондуров Юрий Иванович

Мать ребёнка: Горшкова Елизавета Ивановна

Муром, округ Муром, Владимирская область
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