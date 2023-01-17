Гондуров Иван Семёнович
Место рождения
Дата рождения07.08.1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1913
Отец: Гондуров Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Сын: Гондуров Александр Иванович
Мать ребёнка: Горшкова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1944
Сын: Гондуров Владимир Иванович
Мать ребёнка: Горшкова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1950
Сын: Гондуров Николай Иванович
Мать ребёнка: Горшкова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1953
Мать ребёнка: Горшкова Елизавета Ивановна