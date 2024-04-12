(Делиева БАКАКА) Елизавета Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Делиева БАКАКА) Елизавета Авраамовна

(Делиева БАКАКА) Елизавета Авраамовна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Мать: Делиева Бакака Кириакия Харлампиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close