Павлов Ефим Егоров 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Ефим Егоров

Место рождения

Волчиха, Обжерихинская волость, Юрьевецкий уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Павлов Ефим Ефимович

Мать: не указана

Волчиха, Обжерихинская волость, Юрьевецкий уезд
Бракосочетание
1873

Жена: не указана

Бракосочетание
28.12.1873

Жена: Павлова (Бурова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Павлов Дмитрий Ефимов

Мать ребёнка: Павлова (Бурова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Павлов Дмитрий Ефимов

Мать ребёнка: Павлова (Бурова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Павлова Анна Ефимова

Мать ребёнка: Павлова (Бурова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Павлов Сергей Ефимов

Мать ребёнка: Павлова (Бурова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Павлов Дмитрий Ефимов

Мать ребёнка: Павлова (Бурова) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Павлов Сергей Ефимов

Мать ребёнка: Павлова (Бурова) Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно

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