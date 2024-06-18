Павлов Ефим Егоров
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Павлов Ефим Ефимович
Мать: не указана
Бракосочетание
1873
Жена: не указана
Бракосочетание
28.12.1873
Рождение ребёнка
1875
Рождение ребёнка
1879
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Павлова Анна Ефимова
Мать ребёнка: Павлова (Бурова) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Павлов Сергей Ефимов
Мать ребёнка: Павлова (Бурова) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1886
Рождение ребёнка
1889
Сын: Павлов Сергей Ефимов
Мать ребёнка: Павлова (Бурова) Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно