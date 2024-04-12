Горохова Мария Фокина
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Фокин Ефим Степанович
Рождение ребёнка
02.03.1846
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Горохов Яков Иосифович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Горохов Яков Иосифович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Горохов Яков Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно