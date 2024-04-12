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Горохова Мария Фокина

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Фокин Ефим Степанович

Мать: Фокина Агафья Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.03.1846

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Горохов Яков Иосифович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Горохов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Горохов Яков Иосифович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Горохов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Горохов Яков Иосифович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Яков Иосифович

Смерть
Неизвестно
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