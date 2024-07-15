Машарова Авдотья 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Машарова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машаров Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машаров Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машаров Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машаров Василий Тихонович

Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Машаров Василий Тихонович

Смерть
Неизвестно

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