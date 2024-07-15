Машарова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1914
Смерть
Неизвестно