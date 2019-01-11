Разуваев Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1936
Дата смерти11.01.2019
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1936
Рождение ребёнка
26.09.1965
Дочь: Шевцова (Разуваева) Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Разуваева (Хроленко) Нина Петровна
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
18.12.1969
Мать ребёнка: Разуваева (Хроленко) Нина Петровна
Смерть
11.01.2019