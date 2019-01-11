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Разуваев Юрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1936

Дата смерти

11.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1936

Отец: Разуваев Анатолий Афанасьевич

Мать: Разуваева (Аптикеева Не Точно) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.09.1965

Дочь: Шевцова (Разуваева) Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Разуваева (Хроленко) Нина Петровна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
18.12.1969

Сын: Разуваев Олег Юрьевич

Мать ребёнка: Разуваева (Хроленко) Нина Петровна

Смерть
11.01.2019

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