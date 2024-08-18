Яранцева (Лобанова) Акулина
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Лобанов Иван
Мать: Лобанов Алёна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яранцев Александр
Рождение ребёнка
12.05.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яранцев Александр
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно