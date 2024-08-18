Яранцева (Лобанова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯранцева (Лобанова) Акулина

Яранцева (Лобанова) Акулина

Место рождения

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Лобанов Иван

Мать: Лобанов Алёна

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яранцев Александр

Рождение ребёнка
12.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яранцев Александр

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Ровное, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Ровное, Красногвардейский муниципальный район, Республика Крым

Мы используем куки для улучшения работы сайта.