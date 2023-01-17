Талдыкина Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Талдыкин Ефрем Иудич
Отец ребёнка: Талдыкин Иуда Ульянович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Талдыкин Макар Иудич
Отец ребёнка: Талдыкин Иуда Ульянович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Талдыкина Анна Иудична
Отец ребёнка: Талдыкин Иуда Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно