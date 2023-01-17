Талдыкина Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Екатерина Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Талдыкин Ефрем Иудич

Отец ребёнка: Талдыкин Иуда Ульянович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Талдыкин Макар Иудич

Отец ребёнка: Талдыкин Иуда Ульянович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Талдыкина Анна Иудична

Отец ребёнка: Талдыкин Иуда Ульянович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Иуда Ульянович

Смерть
Неизвестно
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