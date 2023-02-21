(Калинина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калинина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Калинин Станислав Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Калинин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Валерий Иванович

Отец ребёнка: Калинин Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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