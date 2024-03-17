Нарицын Григорий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарицын Григорий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Выходцева Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Нарицына Вера Васильевна

Рождение ребёнка
11.06.1949

Дочь: Кутовая Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Нарицына Вера Васильевна

Смерть
Неизвестно

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